Решение суда в Иерусалиме: семьям похищенных и убитых подростков ХАМАС должен выплатить 38 млн шекелей

Окружной суд Иерусалима во вторник, 14 сентября, постановил, что семьям трех израильских юношей, которые были похищены и убиты в 2014 году, террористической организацией ХАМАС должно быть выплачено 38 миллионов шекелей.

Это судебное решение вызвало недовольство со стороны общественной организации "Шурат а-Дин", которая подавала иск, требуя выплаты 520 миллионов шекелей.

В заявлении организации "Шурат а-Дин" подчеркивается, что такое судебное решение не будет иметь сдерживающей силы для террористической организации с годовым бюджетом около миллиарда долларов.

Напомним, что в августе 2020 года семьи Гилада Шаэра, Эяля Ифраха и Нафтали Френкеля, похищенных и убитых террористами в 2014 году подростков, подали в окружной суд в Иерусалиме иск против ХАМАСа, требуя компенсации в размере 520 миллионов шекелей. Иск был подан с помощью адвокатов организации "Шурат а-Дин", которая заявляла, что иск нужен для того, чтобы лишить ХАМАС ежегодных выплат от руководства Палестинской администрации.

16-летний Гилад Шаэр, 19-летний Эяль Ифрах и 16-летний Нафтали Френкель были похищены арабскими террористами 12 июня 2014 года в районе Хевронского нагорья. Вскоре была начата операция по их розыску, получившая название "Вернуть братьев". 30 июня около деревни Хальхуль, к северу от Хеврона, были найдены тела похищенных израильтян.

13-30 июня 2014 года в ходе операции "Вернуть братьев" были задержаны 419 активистов террористических организаций, в их числе 335 активистов ХАМАС. Среди задержанных оказались 12 лидеров террористических ячеек и 56 террористов, вышедших на свободу в обмен на Гилада Шалита осенью 2011 года. Были закрыты 63 отделения организации "Дауа", занимавшейся сбором средств для ХАМАСа под прикрытием благотворительной деятельности. В ходе 84 обысков были конфискованы, в общей сложности, 1,2 миллиона шекелей. Военные обыскали 2.218 домов, нежилых строений, пещер, туннелей и ям. В результате обысков в домах террористов конфисковано значительное количество оружия и боеприпасов. Были разрушены около 20 незаконных строений и домов лиц, подозреваемых в терроре.

27 июля 2014 года в иерусалимском квартале Шуафат был задержан организатор похищения, житель Хеврона 40-летний Хусам аль-Кауасмэ – активист ХАМАСа, ранее освобожденный в рамках "сделки Шалита". Спецслужбами были установлены имена похитителей: ими были 29-летний Маруан аль-Кауасмэ (родственник Хусама) и 33-летний Амар Абу Аиш. В ночь на 23 сентября в западном пригороде Хеврона похитители были обнаружены и уничтожены.