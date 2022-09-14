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    В Израиле

    Израиль прощается с майором Баром Фалахом, убитым в перестрелке с террористами

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    Израиль прощается с майором Баром Фалахом, убитым в перестрелке с террористами
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Израиль прощается с майором Баром Фалахом, убитым в перестрелке с террористами
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Израиль прощается с майором Баром Фалахом, убитым в перестрелке с террористами
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Сотни людей приехали на военное кладбище в Нетании, чтобы отдать последние почести майору Бару Фалаху. Пресс-служба ЦАХАЛа в память о товарище опубликовала последнее видео с его участием. Видео было снято во время операции по разрушению дома террориста, убившего трех израильтян на улице Дизенгоф в Тель-Авиве.

    Глава правительства Яир Лапид выразил соболезнования родным погибшего офицера: "От имени правительства Израиля, от имени всего Государства Израиль мы склоняем головы перед светлой памятью майора Бара Фалаха, героя Израиля, заместитель командира патрульного подразделения бригады "Нахаль", который был убит прошлой ночью в ходе столкновений с террористами у КПП "Джалма". Он был убит, когда вместе со своими солдатами храбро вышел на контакт и уничтожил террористов. Выражаем соболезнования родителям, супруге, членам семьи и друзьям. Один из убитых террористов – офицер разведки Палестинской автономии. Это признак эскалации. Везде, где Палестинская автономия не поддерживает порядок, мы будем действовать без колебаний. Армия обороны Израиля и ШАБАК готовы к любому сценарию и не дадут террору поднять голову. Они и полиция готовы на всех участках демаркационной линии. Израиль нанесет серьезный удар любому, кто попытается навредить ему".

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    Майор Бар Фалах (30 лет, из Нетании), заместитель командира патрульного подразделения бригады "Нахаль", погиб в ночь на 14 сентября в перестрелке с террористами в районе деревни Джаламэ (к северу от Дженина, граница Израиля и Палестинской автономии).

    Минувшей ночью около Джаламэ израильские военные, проводившие под командование подполковника Арика Мояля операцию по розыску боевиков, обстрелявших накануне инженерную технику, выявили двух подозреваемых. Подозреваемые находились примерно в 15 метрах от пограничных заграждений. Когда военные попытались блокировать и задержать подозреваемых, те открыли огонь по солдатам. В ответ был открыт огонь на поражение. ЦАХАЛ заявляет, что подозреваемые были "нейтрализованы".

    Палестинская сторона называет имена убитых боевиков: Ахмад Убад и Абд ар-Рахман Убад из деревни Кафр-Дан (к западу от Дженина). По сведениям израильских спецслужб, Ахмад Убад был сотрудником палестинских "сил безопасности". ФАТХ подтвердил, что оба убитых были боевиками "Бригад мучеников Аль-Аксы".

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    Судя по сообщениям ЦАХАЛа, террористы были вооружены автоматической винтовкой М-16 и самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло").

    Глава правительства Яир Лапид выразил соболезнования родным погибшего офицера. "От имени правительства Израиля, от имени всего Государства Израиль мы склоняем головы перед светлой памятью майора Бара Фалаха, героя Израиля, заместитель командира патрульного подразделения бригады "Нахаль", который был убит прошлой ночью в ходе столкновений с террористами у КПП "Джалма". Он был убит, когда вместе со своими солдатами храбро вышел на контакт и уничтожил террористов. Выражаем соболезнования родителям, супруге, членам семьи и друзьям. Один из убитых террористов – офицер разведки Палестинской автономии. Это признак эскалации. Везде, где Палестинская автономия не поддерживает порядок, мы будем действовать без колебаний. Армия обороны Израиля и ШАБАК готовы к любому сценарию и не дадут террору поднять голову. Они и полиция готовы на всех участках демаркационной линии. Израиль нанесет серьезный удар любому, кто попытается навредить ему".

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