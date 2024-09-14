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Израиль

Адраи напомнил жителям севера сектора Газы о необходимости покинуть район боевых действий

время публикации: 14 сентября 2024 г., 16:28 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 16:28
Адраи напомнил жителям севера сектора Газы о необходимости покинуть район боевых действий
Кадр из видео Авихая Адраи

После ракетного обстрела Ашкелона, осуществленного террористами ХАМАСа в субботу, 14 сентября, пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи обратился к жителям районов Байт-Лахия, Аль-Маншия и Шейх Зиад на севере сектора Газы.

Он напомнил им, что они были неоднократно предупреждены о том, что эти районы являются опасной зоной боевых действий и мирным жителям следует покинуть их. Адраи подчеркнул, что эта рекомендация не распространяется на медицинские учреждения.

Напомним, в субботу, 14 сентября, тревога прозвучала в Ашкелоне, а также его южной промзоне.

ЦАХАЛ сообщил, что из северной части сектора Газы было выпущено две ракеты. Одна из них была перехвачена, вторая – упала в море.

Пострадавших нет.

Израиль
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