Адраи напомнил жителям севера сектора Газы о необходимости покинуть район боевых действий

После ракетного обстрела Ашкелона, осуществленного террористами ХАМАСа в субботу, 14 сентября, пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи обратился к жителям районов Байт-Лахия, Аль-Маншия и Шейх Зиад на севере сектора Газы.

Он напомнил им, что они были неоднократно предупреждены о том, что эти районы являются опасной зоной боевых действий и мирным жителям следует покинуть их. Адраи подчеркнул, что эта рекомендация не распространяется на медицинские учреждения.

Напомним, в субботу, 14 сентября, тревога прозвучала в Ашкелоне, а также его южной промзоне.

ЦАХАЛ сообщил, что из северной части сектора Газы было выпущено две ракеты. Одна из них была перехвачена, вторая – упала в море.

Пострадавших нет.