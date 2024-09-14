Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 14 сентября: удары по целям и подрывы зданий в Рафахе

В ночь на 14 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от ЦАХАЛа и от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Кроме того, военные взрывали здания. Интенсивность боевых действий возросла по сравнению с прошлой ночью.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удары по целям в районе Туффах, на востоке города Газа, был атакован дом семьи Бустан, не менее девяти убитых, есть раненые; ЦАХАЛ действовал в Джабалии; ЦАХАЛ нанес удар по цели в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Макадмэ в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Умрани в Шуджаийе, в восточной части города Газа, есть убитый и раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аль-Магази.

На юге сектора: израильские военные взрывали здания на западе Рафаха; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса, есть убитые и раненые; в районе Хан-Юниса, на юге сектора, были слышны два взрыва.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 14 сентября.