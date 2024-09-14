Операции в Иудее и Самарии в ночь на 14 сентября: в Шхеме, Туль-Кареме, около Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 сентября действовали в Шхеме (в районе лагеря Аль-Айн), в Туль-Кареме, около Калькилии (в Хадже и Бака аль-Хатабе), около Рамаллы (в Дир Абу Мишале), около Хеврона (в Дуре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14 сентября.