Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 14 сентября, жара спадет, температура будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. В утренние часы возможен дождь на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 20-26 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 27-36, в Беэр-Шеве – 23-31, в Мицпе-Рамоне – 21-30, на побережье Мертвого моря – 26-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-30, в Ариэле – 21-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-32, на Голанских высотах – 21-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 80-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье-вторник температура существенно не изменится. В понедельник ожидаются дожди. Во вторник будет солнечно.