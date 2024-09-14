ЦАХАЛ: в течение часа из Ливана в сторону Израиля было выпущено около 55 ракет

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в 09:01 из Ливана в сторону населенных пунктах севера Израиля было выпущено около 35 ракет, часть из них была перехвачена, большинство упало на открытой местности. Пострадавших нет.

Ранее, после тревоги, прозвучавшей в 08:17 в районе Галилеи, было зафиксировано около 20 выпущенных из Ливана ракет. Часть из них была перехвачена, остальные упали на незастроенной местности, никто не пострадал.