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Израиль

ЦАХАЛ: в течение часа из Ливана в сторону Израиля было выпущено около 55 ракет

время публикации: 14 сентября 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 10:01
Из Ливана по северу Израиля было выпущено около 55 ракет
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в 09:01 из Ливана в сторону населенных пунктах севера Израиля было выпущено около 35 ракет, часть из них была перехвачена, большинство упало на открытой местности. Пострадавших нет.

Ранее, после тревоги, прозвучавшей в 08:17 в районе Галилеи, было зафиксировано около 20 выпущенных из Ливана ракет. Часть из них была перехвачена, остальные упали на незастроенной местности, никто не пострадал.

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