Степашин обещает "дожать" Израиль в вопросе об Александровском подворье. Путин написал письмо Беннету

В Императорском православном палестинском обществе (ИППО) рассказали о трудностях, возникших с передачей Русской православной церкви Александровского подворья в Иерусалиме, передает агентство "Интерфакс".

"Сейчас боремся за возвращение Александровского подворья, и это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной, и Израиль повел себя так, как положено Израилю, – и нашим, и вашим, и туда, и сюда, что называется, пинг-понг устроили", – заявил председатель ИППО Сергей Степашин в пятницу, 15 апреля, на конференции в Сергиевом Посаде.

По словам Степашина, президент РФ Владимир Путин письменно обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с призывом о возвращении подворья. "Это уникальный случай, – говорит Степашин. – Так что мы дожмем эту ситуацию".

В начале марта судья Иерусалимского окружного суда Мордехай Кадури принял решение отменить регистрацию прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима на имя Российской Федерации. Об этом писала газета "Глобс". Таким образом, остается в силе кадастровая запись Османской империи о регистрации прав на участок, на котором стоит подворье, на имя Российской империи.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, всего в десятках метрах от Храма Гроба Господня. После 1948 года, когда Старый город находился под властью Иордании, подворье перешло под управление "Русского православного общества Святой Земли" или ИППО. После раскола в этой организации подворье стало управляться группой Воронцова-Гофмана, а не российской версией ИППО.

В октябре 2017 года правительство РФ подало заявку на регистрацию прав на подворье на свое имя. В октябре 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в качестве жеста доброй воли в ответ на освобождение Наамы Иссахар начал продвижение российского запроса, постановив, что речь идет о религиозном объекте, не подпадающем под судебную или административную юрисдикцию.

Вскоре после этого инспектор регистрации недвижимости удовлетворила запрос о перерегистрации прав на подворье на имя правительства РФ на основании того, что Российская Федерация является международно признанной правопреемницей Российской империи.

Однако судья Кадури, рассматривавший апелляцию Православного общества Святой Земли, постановил, что вопрос о регистрации права на подворье, как на религиозный объект, должен решаться правительством, а не судом и не инспектором управления регистрации недвижимости.

Соответственно, решение вопроса о принадлежности подворья передано на рассмотрение правительства Нафтали Беннета.

Отметим, что в решении судьи Мордехая Кадури и в последующих комментариях израильской стороны в контексте вопроса об Александровском подворье ничего не говорилось о ситуации в Украине. 24 февраля 2022 года армия РФ вторглась на территорию Украины, война идет более 50 дней. В РФ ее называют "специальной операцией".

В 2015 году в интервью NEWSru.co.il Сергей Степашин говорил о бывшем имуществе Российской духовной миссии в Иерусалиме: "Моя личная точка зрения, как русского человека: конечно, хотелось бы, чтобы в этих зданиях, как при царе-батюшке, была русская духовная миссия, настоящий русский культурный центр в Иерусалиме. Это было бы гораздо лучше, чем тюрьма. Вообще, при царе так называемая "Русская Палестина" занимала в Иерусалиме 25 гектар земли. Весь нынешний центр города принадлежал России. Причем приобретено это было не за счет государственного бюджета, а на деньги царской семьи".