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NEWSru.co.il :: В Израиле15 апреля 2022 г., 05:40

Прогноз погоды на 15 апреля: небольшое повышение температуры, малооблачно, местами туман

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Прогноз погоды на 15 апреля: небольшое повышение температуры, малооблачно, местами туман

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 15 апреля, температура будет незначительно выше, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. В утренние часы туман на побережье Средиземного моря и на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 11-21 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 16-31, в Беэр-Шеве – 9-25, в Мицпе-Рамоне – 11-21, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-20, в Ариэле – 13-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-29, на Голанских высотах – 12-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 80-140 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В субботу – небольшое повышение температуры, малооблачно. В воскресенье-понедельник ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко.

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