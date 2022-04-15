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NEWSru.co.il :: В Израиле15 апреля 2022 г., 23:02

Стрельба в Яффо; тяжело ранен мужчина

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Стрельба в Яффо; тяжело ранен мужчина

В пятницу, 15 апреля, вечером, пресс-служба полиции сообщила о стрельбе в Яффо, на улице Йефет.

По предварительным данным, один человек получил огнестрельное ранение.

По сообщению МАДА, в результате стрельбы тяжелое ранение получил 40-летний мужчина. Он доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне. Его состояние оценивается как критическое.

При этом МАДА указывает, что инцидент произошел на другой улице Яффо – А-магид ми-Дубна.


Обстоятельства инцидента выясняет полиция. По предварительным данным, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.

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