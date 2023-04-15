15-я суббота протестов. Манифестации в десятках городов Израиля

В субботу, 15 апреля, вечером, в Израиле возобновились массовые протесты против юридической реформы и правительства Нетаниягу. Это уже 15-я суббота протестов.

В 18:30 протестующие начали собираться на площади возле театра "Габима" в Тель-Авиве. Марш по улице Каплан, отмененный в знак уважения к жертвам терактов в прошлую субботу, в эту прошел как обычно.

Манифестации проходили в Хайфе, на перекрестке Каркур, в Рамат а-Шароне, Араде, Кирьят-Тивоне, Модиине и десятках других городов и населенных пунктов.

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В Нетании состоялись сразу две демонстрации: против реформы (в акции приняли участие около 30 тысяч человек) и за нее. На перекресток Полег для обеспечения общественного порядка были стянуты крупные силы полиции.

Акции в поддержку реформы прошли в Иерусалиме и еще в нескольких городах.