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    В Израиле

    В храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба полиции Израиля
    Из соцсетей

    В субботу, 15 апреля, около 15:00, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня.

    Для обеспечения безопасности участников церемонии были задействованы около 200 полицейских. До окончания церемонии был запрещен проезд транспортных средств в Старый город.

    Как обычно, число участников церемонии и зрителей ограничено (в этом году в храм пропустили не более 4000 человек).

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    Напомним, что в прошлом году на фоне особых мер безопасности на церемонию также были допущены не более 4000 человек (намного меньше, чем в годы, предшествовавшие пандемии, и даже чем в 2021 году, когда действовали карантинные ограничения).

    Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) состоит из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривает и опечатывает полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию, в пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя), затем Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь, после этого вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после чего патриарх выносит из кувуклии лампаду с Благодатным огнем.

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    Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы. Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освящения Благодатного огня.

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