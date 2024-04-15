643 ребенка стали сиротами с 7 октября: дети погибших военнослужащих и гражданских

После "черной субботы" 7 октября 2023 года сиротами, получившими статус и пособия от министерства обороны или "Битуах Леуми", признаны 643 ребенка до 18-летнего возраста. Эти данные содержатся в отчете Исследовательского центра Кнессета (*pdf), подготовленного по запросу парламентской комиссии по правам ребенка. Речь идет как о детях погибших в результате нападения террористов граждан, так и о детях военнослужащих, погибших в бою с террористами во время войны "Железные мечи".

В отчете приведены данные о детях и подростках до 18-летнего возраста, которые осиротели в период войны "Железные мечи" – детях сотрудников служб безопасности и детях погибших в результате вражеских действий. В отчет не включены дети, чьи родители погибли или скончались в указанный период по другим причинам. Отчет включает данные от министерства обороны, касающиеся детей погибших военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности в период с 7 октября 2023 года и до середины февраля текущего года, и данные Института национального страхования "Битуах Леуми" о детях погибших от вражеских действий в период с 7 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

В соответствии с данными вышеназванных ведомств, с "черной субботы" 7 октября и до февральской выплаты пособия сиротами были признаны 643 ребенка до 18-летнего возраста: 392 сироты военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников сил безопасности и 251 сирота граждан, погибших в результате вражеских действий.

Министерство обороны поддерживает 392 детей военнослужащих и сотрудников сил безопасности, которые погибли в результате терактов и в бою с террористами. 85 из них в возрасте от рождения до 2 лет включительно, 80 – от трех до пяти лет, 149 – от шести до 12 лет, 78 – от 13 до 18 лет.

"Битуах Леуми" признало сиротами 251 ребенка граждан, погибших в результате вражеских действий, при этом 15 детей лишились обоих родителей (четверо детей до 12-летнего возраста и 11 детей от 13 до 17 лет включительно), 236 детей лишились одного из родителей-гражданских, погибших в результате терактов и войны "Железные мечи" после 7 октября – 78 детей до 12-летнего возраста и 158 детей от 13 до 17 лет.

По данным "Битуах Леуми", из 251 сироты "черной субботы" и войны "Железные мечи" в 49 семьях остался один сирота, в 46 семьях – два осиротевших ребенка, в 18 семьях – три осиротевших ребенка, в шести семьях – четыре сироты и в трех семьях остались пять и более сирот.