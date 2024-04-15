x
15 апреля 2024
|
последняя новость: 22:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 апреля 2024
|
15 апреля 2024
|
последняя новость: 22:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по целям в ливанских деревнях Мейс-эль-Джебель и Тейр-Харфа

время публикации: 15 апреля 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 22:53
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по целям в ливанских деревнях Мейс-эль-Джебель и Тейр-Харфа
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по строению в Мейс-эль-Джебель, которое использовалось "Хизбаллой" в военных целях. Удар по зданию был нанесен в тот момент, когда в нем находились террористы.

Также было атаковано используемое "Хизбаллой" здание в деревне Тейр-Харфа.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2024

192-й день войны в Израиле. Хронология событий