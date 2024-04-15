Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по целям в ливанских деревнях Мейс-эль-Джебель и Тейр-Харфа
время публикации: 15 апреля 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 22:53
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по строению в Мейс-эль-Джебель, которое использовалось "Хизбаллой" в военных целях. Удар по зданию был нанесен в тот момент, когда в нем находились террористы.
Также было атаковано используемое "Хизбаллой" здание в деревне Тейр-Харфа.
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