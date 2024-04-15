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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 15 апреля действовали в районах Калькилии, Туль-Карема, Дженина, Рамаллы

время публикации: 15 апреля 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 07:01
Силы ЦАХАЛа в ночь на 15 апреля действовали в районах Калькилии, Туль-Карема, Дженина, Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15 апреля действовали в Калькилии и около Калькилии (в Хабле, Аззуне), около Туль-Карема (в Балаа, Кафр аль-Лабаде, Анабте), около Дженина (в Факуа), около Рамаллы (в Аль-Мазраа аш-Шаркие, Аль-Мурайре, Кафр Ниме, Барке), около Шхема (в Бурке, Думе), около Тубаса, а также в Байт-Уммаре (к северу от Хеврона).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 15 апреля.

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