Силы ЦАХАЛа в ночь на 15 апреля действовали в районах Калькилии, Туль-Карема, Дженина, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15 апреля действовали в Калькилии и около Калькилии (в Хабле, Аззуне), около Туль-Карема (в Балаа, Кафр аль-Лабаде, Анабте), около Дженина (в Факуа), около Рамаллы (в Аль-Мазраа аш-Шаркие, Аль-Мурайре, Кафр Ниме, Барке), около Шхема (в Бурке, Думе), около Тубаса, а также в Байт-Уммаре (к северу от Хеврона).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 15 апреля.