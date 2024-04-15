Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 15 апреля, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможен слабый дождь в горах и во внутренних районах.

В Иерусалиме – 12-20 градусов, в Тель-Авиве – 15-23, в Хайфе – 17-20, в Эйлате – 19-29, в Беэр-Шеве – 14-25, в Мицпе-Рамоне – 13-19, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-23, в Ариэле – 12-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-28, на Голанских высотах – 12-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

Во вторник-среду – повышение температуры, солнечно. В четверг температура немного понизится.