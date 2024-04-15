"Галей ЦАХАЛ": в Газу войдут две новые резервистские бригады, ожидается начало операции в Рафиахе

Военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош сообщает, что впервые за последние месяцы ЦАХАЛ призывает две бригады резервистов для участия в боевых действиях в секторе Газы.

Речь идет о 2-й пехотной бригаде "Кармели" и 679-й бронетанковой бригаде. Обе бригады входят в Северный округ и до сегодняшнего дня не участвовали в боевых действиях в секторе Газы в рамках войны "Железные мечи".

Как сказано в сообщении "Галей ЦАХАЛ", эти бригады будут введены в центральную часть сектора Газы, при этом одна из них будет отвечать, помимо прочего, за обеспечение доставки морским путем американской гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

При этом силы 162-й дивизии будут переброшены для выполнения других задач. По оценке Кадоша, речь, скорее всего, идет о масштабной операции в Рафиахе, на юге сектора Газы.

Информированный источник заявил "Галей ЦАХАЛ", что отказ ХАМАСа от дальнейших переговоров по "обмену пленными" и условиям прекращения огня, делает возможным скорое начало операции в Рафиахе – раньше, чем планировалось ранее.