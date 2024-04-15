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Израиль

На северной границе в результате взрыва были ранены четверо военнослужащих ЦАХАЛа

время публикации: 15 апреля 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 11:58
На северной границе в результате взрыва были ранены четверо военнослужащих ЦАХАЛа
Ayal Margolin/Flash90

Разрешена к публикации информация о том, что в ночь на 15 апреля на северной границе в результате взрыва были ранены четверо военнослужащих ЦАХАЛа.

Судя по имеющимся данным, пострадали бойцы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яалом".

Раненые на вертолете были доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии. Состояние одного из раненых тяжелое, двое получили ранения средней тяжести, один был ранен легко.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

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