На северной границе в результате взрыва были ранены четверо военнослужащих ЦАХАЛа
время публикации: 15 апреля 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 11:58
Разрешена к публикации информация о том, что в ночь на 15 апреля на северной границе в результате взрыва были ранены четверо военнослужащих ЦАХАЛа.
Судя по имеющимся данным, пострадали бойцы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яалом".
Раненые на вертолете были доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии. Состояние одного из раненых тяжелое, двое получили ранения средней тяжести, один был ранен легко.
Обстоятельства этого происшествия уточняются.