Разрешена к публикации информация о том, что в ночь на 15 апреля на северной границе в результате взрыва были ранены четверо военнослужащих ЦАХАЛа.

Судя по имеющимся данным, пострадали бойцы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яалом".

Раненые на вертолете были доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии. Состояние одного из раненых тяжелое, двое получили ранения средней тяжести, один был ранен легко.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.