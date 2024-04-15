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Израиль

Источники в ПА: в ходе столкновений с военными убит 17-летний юноша

время публикации: 15 апреля 2024 г., 11:15 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 11:26
Источники в ПА: в ходе столкновений с военными убит 17-летний юноша
Nasser Ishtayeh/Flash90

Палестинские источники сообщают, что 15 апреля в ходе столкновений с израильскими военными в Шхеме, был убит 17-летний Язан Мухаммад Фаузи Штайэ, из деревни Салем (к востоку от Шхема).

Судя по имеющимся данным, Язан Штайэ был смертельно ранен в ходе столкновений на улице Аль-Маридж, когда ехал в автомобиле. Еще двое молодых мужчин, находившихся в машине, ранены. Один из раненых в критическом состоянии.

Если судить по публикациям в соцсетях, то речь идет о гибели боевика. Однако формально это не подтверждено.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает следующее: израильское спецподразделение "псевдоарабов" проникло в Шхем в район Аль-Маридж, проникнув в дом семьи Джудаллы, задержав разыскиваемого; ЦАХАЛ направил подкрепление в указанный район; "бойцы сопротивления вступили в вооруженные столкновения с израильскими оккупационными силами" и атаковали израильских военных с помощью самодельного взрывного устройства. В это время военными и был обстрелян автомобиль (по всей видимости, с боевиками).

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