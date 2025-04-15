Внимание, розыск: пропала 78-летняя Малка Силиман из Бейт-Дагана

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 78-летней Малки Силиман из Бейт-Дагана. В последний раз ее видели 14 апреля, когда она выходила из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, худощавая, карие глаза, короткие седые волосы. Описание одежды и обуви: серая трикотажная рубашка, серые джинсовые колготки, синяя куртка, светло-серые ботильоны. При себе имела розовый рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9609444.