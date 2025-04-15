x
15 апреля 2025
|
последняя новость: 12:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 апреля 2025
|
15 апреля 2025
|
последняя новость: 12:08
15 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Шхеме арестованы разыскиваемый террорист и его брат

Полиция
Иудея и Самария
ШАБАК
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 15 апреля 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 12:15
В Шхеме арестованы разыскиваемый террорист и его брат
Пресс-служба полиции Израиля

Спецназ пограничной полиции, военные и сотрудники ШАБАКа провели операцию в Шхеме, в ходе которой были задержаны разыскиваемый террорист и его брат, подозреваемый в террористической деятельности.

Операция была проведена в районе Рафидия, на западе Шхема.

Главный подозреваемый попытался сбежать. Был открыт огонь по ногам. Подозреваемый был ранен и арестован.

Ранее источники в ПА сообщали, что был задержан Язан Удэ, боевик одной из местных террористических группировок.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2025

557-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии