В Шхеме арестованы разыскиваемый террорист и его брат
время публикации: 15 апреля 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 12:15
Спецназ пограничной полиции, военные и сотрудники ШАБАКа провели операцию в Шхеме, в ходе которой были задержаны разыскиваемый террорист и его брат, подозреваемый в террористической деятельности.
Операция была проведена в районе Рафидия, на западе Шхема.
Главный подозреваемый попытался сбежать. Был открыт огонь по ногам. Подозреваемый был ранен и арестован.
Ранее источники в ПА сообщали, что был задержан Язан Удэ, боевик одной из местных террористических группировок.
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