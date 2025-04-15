В Шхеме арестованы разыскиваемый террорист и его брат

Спецназ пограничной полиции, военные и сотрудники ШАБАКа провели операцию в Шхеме, в ходе которой были задержаны разыскиваемый террорист и его брат, подозреваемый в террористической деятельности.

Операция была проведена в районе Рафидия, на западе Шхема.

Главный подозреваемый попытался сбежать. Был открыт огонь по ногам. Подозреваемый был ранен и арестован.

Ранее источники в ПА сообщали, что был задержан Язан Удэ, боевик одной из местных террористических группировок.