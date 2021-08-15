Пожар в Иерусалимских горах, эвакуированы жильцы не мене пяти поселков

В воскресенье, 15 августа, в Иерусалимских горах произошел лесной пожар. Пожарная служба проводит эвакуацию жителей поселков Рамат-Разиэль, Бейт-Меир, Кирьят-Йеарим, Шореш, Шоева.

Сайт N12 сообщает, что восемь жителей Рамат-Разиэля сообщили, что они отрезаны огнем, и не могут покинуть свои дома. Пожарные приступили к их эвакуации.

Также начата эвакуация пациентов психиатрической клиники "Эйтаним", расположенной в Иерусалимских горах.

В тушении огня задействованы десятки пожарных расчетов и самолеты пожарной авиации.

Из пожарной службы передают, что сильные порывы ветра гонят пламя в сторону жилых домов, пока не удается локализовать очаг возгорания. Площадь пожара постоянно увеличивается.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о высокой готовности экипажей в районе пожара. На данный момент, нет информации о пострадавших.

17:30. Жители Кирьят-Йеарим сообщают о том, что они слышали сильный взрыв. Его причина выясняется.



18:00. Из района пожара эвакуированы 1900 человек. Из поселка Рамат-Разиэль эвакуированы все жители.



18:30. Пожарная служба сообщила, что на территории Рамат-Разиэля горят жилые дома и технические постройки.



- Для эвакуации пациентов психиатрической клиники "Эйтаним" задействовано 669 спасательное подразделение ЦАХАЛа.

- Три человека получили отравление продуктами горения, среди пострадавших 81-летняя женщина.

- Глава правительства Нафтали Беннет прервал заседание министерского кабинета по вопросам безопасности, чтобы обсудить со специалистами ситуацию с пожаром в Иерусалимских горах.

- Из-за пожара перекрыты трассы 395-я и 3955-я.

- Пресс-служба армии обороны Израиля передала, что к тушению пожара в Иерусалимских горах привлечены спасатели и подразделение пожарной службы Управления тылом.

