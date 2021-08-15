Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
26 - 31°
Эйлат:
30 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле15 августа 2021 г., 17:10

Пожар в Иерусалимских горах, эвакуированы жильцы не мене пяти поселков

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

В воскресенье, 15 августа, в Иерусалимских горах произошел лесной пожар. Пожарная служба проводит эвакуацию жителей поселков Рамат-Разиэль, Бейт-Меир, Кирьят-Йеарим, Шореш, Шоева.

Сайт N12 сообщает, что восемь жителей Рамат-Разиэля сообщили, что они отрезаны огнем, и не могут покинуть свои дома. Пожарные приступили к их эвакуации.

Также начата эвакуация пациентов психиатрической клиники "Эйтаним", расположенной в Иерусалимских горах.

В тушении огня задействованы десятки пожарных расчетов и самолеты пожарной авиации.

Из пожарной службы передают, что сильные порывы ветра гонят пламя в сторону жилых домов, пока не удается локализовать очаг возгорания. Площадь пожара постоянно увеличивается.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о высокой готовности экипажей в районе пожара. На данный момент, нет информации о пострадавших.

17:30. Жители Кирьят-Йеарим сообщают о том, что они слышали сильный взрыв. Его причина выясняется.


18:00. Из района пожара эвакуированы 1900 человек. Из поселка Рамат-Разиэль эвакуированы все жители.

18:30. Пожарная служба сообщила, что на территории Рамат-Разиэля горят жилые дома и технические постройки.

- Для эвакуации пациентов психиатрической клиники "Эйтаним" задействовано 669 спасательное подразделение ЦАХАЛа.
- Три человека получили отравление продуктами горения, среди пострадавших 81-летняя женщина.
- Глава правительства Нафтали Беннет прервал заседание министерского кабинета по вопросам безопасности, чтобы обсудить со специалистами ситуацию с пожаром в Иерусалимских горах.
- Из-за пожара перекрыты трассы 395-я и 3955-я.
- Пресс-служба армии обороны Израиля передала, что к тушению пожара в Иерусалимских горах привлечены спасатели и подразделение пожарной службы Управления тылом.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:49 К тушению пожара присоединились спецсилы ЦАХАЛа
18:33 Из-за пожара в Иерусалимских горах прервано заседание кабинета по вопросам безопасности
18:17 В поселке Рамат-Разиэль горят жилые дома
18:08 В Сирии разбился БПЛА ЦАХАЛа
17:10 Пожар в Иерусалимских горах, эвакуированы жильцы не мене пяти поселков
16:51 Университет Бар-Илан стал жертвой хакеров-вымогателей
16:35 Члены министерского кабинета по борьбе с эпидемией пройдут тесты на коронавирус
16:24 Израиль предложил помощь Турции, пострадавшей от наводнения
16:11 Поселенцы разбили протестную палатку возле канцелярии главы правительства
15:48 Пожар в районе Иерусалимских гор, жителей эвакуируют
Загрузка...