Пожар в Иерусалимских горах, эвакуированы жильцы не мене пяти поселков
В воскресенье, 15 августа, в Иерусалимских горах произошел лесной пожар. Пожарная служба проводит эвакуацию жителей поселков Рамат-Разиэль, Бейт-Меир, Кирьят-Йеарим, Шореш, Шоева.
Сайт N12 сообщает, что восемь жителей Рамат-Разиэля сообщили, что они отрезаны огнем, и не могут покинуть свои дома. Пожарные приступили к их эвакуации.
Также начата эвакуация пациентов психиатрической клиники "Эйтаним", расположенной в Иерусалимских горах.
В тушении огня задействованы десятки пожарных расчетов и самолеты пожарной авиации.
Из пожарной службы передают, что сильные порывы ветра гонят пламя в сторону жилых домов, пока не удается локализовать очаг возгорания. Площадь пожара постоянно увеличивается.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о высокой готовности экипажей в районе пожара. На данный момент, нет информации о пострадавших.
17:30. Жители Кирьят-Йеарим сообщают о том, что они слышали сильный взрыв. Его причина выясняется.
18:00. Из района пожара эвакуированы 1900 человек. Из поселка Рамат-Разиэль эвакуированы все жители.
18:30. Пожарная служба сообщила, что на территории Рамат-Разиэля горят жилые дома и технические постройки.
- Для эвакуации пациентов психиатрической клиники "Эйтаним" задействовано 669 спасательное подразделение ЦАХАЛа.
- Три человека получили отравление продуктами горения, среди пострадавших 81-летняя женщина.
- Глава правительства Нафтали Беннет прервал заседание министерского кабинета по вопросам безопасности, чтобы обсудить со специалистами ситуацию с пожаром в Иерусалимских горах.
- Из-за пожара перекрыты трассы 395-я и 3955-я.
- Пресс-служба армии обороны Израиля передала, что к тушению пожара в Иерусалимских горах привлечены спасатели и подразделение пожарной службы Управления тылом.
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