Минздрав внес изменения в ограничения за два дня до их вступления в силу

В воскресенье, 15 августа, министерство здравоохранения опубликовало уточнения и изменения к инструкциям, которые должны вступить в силу 18 августа.

"Фиолетовый стандарт" будет действовать в торговых центрах и магазинах площадью более 100 метров. Заполняемость этих мест будет вычисляться по формуле: один человек - на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" также будет действовать в местах, где ведется фронтальный прием посетителей.

Во всех учреждениях, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", должны на видном месте висеть плакаты, разъясняющие правила. В каждом учреждении должен как минимум один человек должен отвечать за соблюдение правил.

Ограничения "зеленого сертификата" будут действовать: - на спортивных и культурных мероприятиях;

- на конференциях и выставках;

- в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;

- в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;

- залах торжеств;

- на фестивалях;

- в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;

- в музеях и библиотеках;

- парках, парках развлечениях;

- в университетах и высших учебных заведениях.

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест.

Срок действия теста PCR - 72 часа, экспресс-теста на антитела - 24 часа.

Впервые правительство Нафтали Беннета вводит ограничения на количество гостей в залах торжеств: в помещении могут находиться не более 400 человек, на улице - 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест).

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек - на улице.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:

В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице - до 5000 человек.

В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

Маска становится обязательной, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более ста человек.