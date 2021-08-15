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NEWSru.co.il :: В Израиле15 августа 2021 г., 09:30

В Галилее убит советник министра просвещения по вопросам арабского сектора

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В Галилее убит советник министра просвещения по вопросам арабского сектора

В поселке Рама в Нижней Галилее в ходе перестрелки был убит 50-летний Сахар Исмаил, советник министра просвещения Ифат Шаши-Битон по вопросам арабского сектора.

Пресс-служба полиции сообщает, что Исмаил был убит рядом со своим домом.

Исмаил был также приближенным лидера партии "Тиква Хадаша" Гидеона Саара. На выборах в Кнессет 24-го созыва занимал 17-е место в предвыборном списке партии.

Полиция проводит расследование.


Министр юстиции Гидеон Саар опубликовал специальное заявление по поводу убийства. "Саар Исмаил, мой верный и любимый друг, товарищ по совместному пути, был убит сегодня утром. Добросердечный человек, любивший людей и любивший эту страну, честный и смелый лидер, настоящий друг. Я не могу поверить, что больше не увижу его улыбки, которую видел только вчера. Я уверен, что полиция найдет подлых убийц и предаст их справедливому суду".

Министр просвещения Ифат Шаша Битон заявила, что она шокирована сообщением об убийстве. "Семья министерства просвещения выражает глубокие соболезнования семье погибшего".

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