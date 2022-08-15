Инцидент со стрельбой возле Туль-Карема. ЦАХАЛ проводит расследование

Поздно вечером 15 августа пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что были получены сообщения об атаке на израильских военнослужащих на границе Израиля и Палестинской автономии, в районе Туль-Карема.

Сайт 0404.co.il написал, что в районе деревни Шувейка в сторону израильских военнослужащих был открыт огонь. По данным этого источника, к месту нахождения военнослужащих отправлен вертолет.

14-й канал передал, что военнослужащие подверглись обстрелу с двух сторон. После осуществления атаки террористы скрылись. При этом радиостанция "Кан Бет" сообщает, что огонь был открыт из движущегося автомобиля.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

После проведения предварительной проверки из армии сообщили, что сообщение об атаке на военнослужащих возле Туль-Карема не подтвердилось. ЦАХАЛ проводит расследование.

По данным неофициальных источников, две группы военнослужащих и сил безопасности, не зная о нахождении друга друга в указанной зоне, открыли огонь.