Инцидент со стрельбой возле Туль-Карема. ЦАХАЛ проводит расследование
Поздно вечером 15 августа пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что были получены сообщения об атаке на израильских военнослужащих на границе Израиля и Палестинской автономии, в районе Туль-Карема.
Сайт 0404.co.il написал, что в районе деревни Шувейка в сторону израильских военнослужащих был открыт огонь. По данным этого источника, к месту нахождения военнослужащих отправлен вертолет.
14-й канал передал, что военнослужащие подверглись обстрелу с двух сторон. После осуществления атаки террористы скрылись. При этом радиостанция "Кан Бет" сообщает, что огонь был открыт из движущегося автомобиля.
После проведения предварительной проверки из армии сообщили, что сообщение об атаке на военнослужащих возле Туль-Карема не подтвердилось. ЦАХАЛ проводит расследование.
По данным неофициальных источников, две группы военнослужащих и сил безопасности, не зная о нахождении друга друга в указанной зоне, открыли огонь.