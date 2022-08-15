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    В Израиле

    Израиль, его друзья и враги. Новый опрос NEWSru.co.il

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    Израиль, его друзья и враги. Новый опрос NEWSru.co.il
    Tomer Neuberg/Flash90 и AP Photo/Mohammed Zaatari

    На этой неделе редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос по теме "Израиль, его друзья и враги". Похожие опросы проводились нами в 2011, 2014 и 2016 годах. Результаты нынешнего опроса мы сравним с результатами, полученными ранее.

    Содержание нового опроса отличается от предыдущего: в нем учтены события последнего периода, связанные с войной России и Украины, с войной в Нагорном Карабахе, с соглашениями Авраама, с действиями администрации президента США Джо Байдена и др.

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    Новый формат опросов позволяет нашей редакции ранжировать результаты по различным категориям.

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    Внимание: опрос предназначен исключительно для граждан Израиля.

    - Израиль, его друзья и враги. Принять участие в опросе
    (вам предстоит ответить на 33 вопроса)

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