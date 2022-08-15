Израиль, его друзья и враги. Новый опрос NEWSru.co.il
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На этой неделе редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос по теме "Израиль, его друзья и враги". Похожие опросы проводились нами в 2011, 2014 и 2016 годах. Результаты нынешнего опроса мы сравним с результатами, полученными ранее.
Содержание нового опроса отличается от предыдущего: в нем учтены события последнего периода, связанные с войной России и Украины, с войной в Нагорном Карабахе, с соглашениями Авраама, с действиями администрации президента США Джо Байдена и др.
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Новый формат опросов позволяет нашей редакции ранжировать результаты по различным категориям.
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Внимание: опрос предназначен исключительно для граждан Израиля.
- Израиль, его друзья и враги. Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 33 вопроса)
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