Израиль, его друзья и враги. Новый опрос NEWSru.co.il

На этой неделе редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос по теме "Израиль, его друзья и враги". Похожие опросы проводились нами в 2011, 2014 и 2016 годах. Результаты нынешнего опроса мы сравним с результатами, полученными ранее.

Содержание нового опроса отличается от предыдущего: в нем учтены события последнего периода, связанные с войной России и Украины, с войной в Нагорном Карабахе, с соглашениями Авраама, с действиями администрации президента США Джо Байдена и др.

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Новый формат опросов позволяет нашей редакции ранжировать результаты по различным категориям.

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Внимание: опрос предназначен исключительно для граждан Израиля.

- Израиль, его друзья и враги. Принять участие в опросе

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