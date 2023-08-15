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    В Израиле

    Около Иерихона ликвидированы двое террористов

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    Около Иерихона ликвидированы двое террористов

    В ночь на 15 августа в лагере беженцев Акабат-Джабр, к югу от Иерихона, бойцы пограничного спецназа в ходе перестрелки ликвидировали двух террористов.

    Спецназовцы действовали в Акабат-Джабре с целью задержания разыскиваемого террориста и проведении обыска в его доме, когда по ним был открыт огонь. Завязалась перестрелка, двое стрелявших боевиков были убиты. Сведений о пострадавших среди израильтян не поступало.

    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 15 августа в Иудее и Самарии продолжалась операция по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в деревнях Сильуад и Айн ас-Султан. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Среди израильских военных пострадавших нет. В общей сложности в ходе проведенных операций были задержаны восемь разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Конфискованы оружие и боеприпасы. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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