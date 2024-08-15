Защита морской границы: на севере прошли учения с участием военно-морских ЦАХАЛа

В северном военном округе завершились учения с участием военнослужащих военно-морской базы "Хайфа", 146-й дивизии, резервистской бригады "Одед", а также спасателей Управления тылом, полиции Израиля, больницы РАМБАМ.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе учений отрабатывались боевые действия на море, в том числе защита морской границы, эвакуация раненых под огнем, координация действий между различными структурами в чрезвычайной ситуации.

В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается, что учения проводились с целью повышения боеготовности сил на севере Израиля.

"Наряду с оперативной деятельностью ЦАХАЛ продолжает проводить учения по пресечению любых враждебных действий против граждан Израиля", – говорится в сообщении.