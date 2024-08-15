ЦАХАЛ: в районе Филадельфийского коридора за неделю уничтожено около 50 туннелей

ЦАХАЛ уведомляет, что в ходе операции в районе Филадельфийского коридора, на юге Рафиаха, в южной части сектора Газы, около границы с Египтом, инженерными подразделениями 162-й дивизии за последнюю неделю было уничтожено около 50 туннелей.

Операции осуществлялись силами инженерного спецназа "Яалом" и 605-го инженерного батальона.