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Израиль

ЦАХАЛ: в районе Филадельфийского коридора за неделю уничтожено около 50 туннелей

время публикации: 15 августа 2024 г., 16:36 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 16:43
ЦАХАЛ: в районе Филадельфийского коридора за неделю уничтожено около 50 туннелей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ уведомляет, что в ходе операции в районе Филадельфийского коридора, на юге Рафиаха, в южной части сектора Газы, около границы с Египтом, инженерными подразделениями 162-й дивизии за последнюю неделю было уничтожено около 50 туннелей.

Операции осуществлялись силами инженерного спецназа "Яалом" и 605-го инженерного батальона.

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