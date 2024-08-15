ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 50 подозреваемых в терроре

Силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) за последнюю неделю задержали в Иудее и Самарии около 50 подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

В ночь на 15 августа военные действовали в районах Хеврона, Байт-Инуна, Аль-Фауара, Шхема.

Ночью в результате авиаудара в Шхеме были ликвидированы двое вооруженных террористов.

ЦАХАЛ заявляет, что в ходе проведенных операций потерь нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4900 подозреваемых в терроре, около 2000 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.