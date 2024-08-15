x
15 августа 2024
|
последняя новость: 15:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2024
|
15 августа 2024
|
последняя новость: 15:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 50 подозреваемых в терроре

время публикации: 15 августа 2024 г., 14:48 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 14:48
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии были задержаны около 50 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) за последнюю неделю задержали в Иудее и Самарии около 50 подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

В ночь на 15 августа военные действовали в районах Хеврона, Байт-Инуна, Аль-Фауара, Шхема.

Ночью в результате авиаудара в Шхеме были ликвидированы двое вооруженных террористов.

ЦАХАЛ заявляет, что в ходе проведенных операций потерь нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4900 подозреваемых в терроре, около 2000 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2024

314-й день войны в Израиле: десятки убитых террористов в Газе и Шхеме. Хронология событий