Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 15 августа, температура существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-39, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 28-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 19-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градус, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений.