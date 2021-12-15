"Шанс на жизнь" приглашает на праздник

На правах информационного партнерства

18 декабря в Тель Авиве пройдёт традиционная благотворительная елка, которую благотворительный фонд "Шанс на жизнь" (помощь детям из СНГ, приезжающим с онкодиагнозом на лечение в Израиль) организует в преддверии Нового года уже в шестой раз. Детское новогоднее представление "Современный Дед Мороз. Версия 2022" начнется в 11:30, а все остальное зажигательное действо вокруг будет продолжаться до 15:00. Ведущая праздника Лика Длугач - теле- и радиоведущая, журналист. Денис и Алика Санниковы предстанут в роли Деда Мороза и Снегурочки, и закрутят всех в новогодний хоровод. Также вас ждет выступление известных израильских групп "The Velvet", "Moses", "Drumstick Fighters", энергичный мастер класс по современным танцам, новогодняя ярмарка , бар, закуски и многое другое.

Подробнее о празднике вы можете узнать на странице фонда.

В заключение Байкеры-Деды Морозы- друзья фонда, которые каждый год помогают исполнить детские мечты, завершат свой праздничный заезд у нашей ёлки.

Цена входного билета – ваше добровольное пожертвование. Все собранные средства будут переведены на оплату лечения трехлетнего Вовы и бионического протеза для Сергея.

Каждый также может внести свой вклад в помощь детям, оформив ежемесячную подписку на сайте фонда.

Ждем всех в гости в Тель-Авиве, улица Киббуц Галует 13, клуб "Гагарин".

Новогодние костюмы приветствуются!

Регистрация по ссылке.

А через неделю после новогоднего праздника вас ждет интеллектуальное приключение. 25 декабря легендарные игроки всем известного клуба знатоков Елена Орлова и Владимир Белкин приглашают любителей интеллектуального спорта принять участие в праздничной благотворительной игре. Все вырученные от продажи билетов деньги будут направлены на оплату бионического протеза для подопечного фонда "Шанс на жизнь" Сергея Кондрацкого (17 лет, саркома Юинга). Стоимость билета 150 шекелей, в стоимость включен напиток и легкие закуски. Просьба заранее бронировать билеты, поскольку количество мест ограничено. Вы можете регистрироваться на игру индивидуально или целой командой (6 человек).

Сбор гостей в 19:00, начало игры в 19:30. Ждем вас в ресторане "Баба Яга" по адресу ул.Аяркон 12, Тель Авив.

Ссылка на мероприятие.