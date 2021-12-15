Еще шесть стран Европы стали "красными" для израильтян

Вечером 15 ноября состоялось заседание специальной комиссии по формированию списков стран в зависимости от уровня заболеваемости в них.

Комиссия рекомендовала внести в "красный список" Ирландию, Норвегию, Испанию, Финляндию, Францию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Это решение вступит в силу 19 декабря после того, как будет одобрено правительством и парламентской комиссией по законодательству.

В настоящий момент в "красном списке": Уганда, Сейшельские острова, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Ботсвана, Бурунди, Буркина Фасо, Бенин, Гана, Габон, Джибути, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Дания, ЮАР, Южный Судан, Конго, Центрально-Африканская республика, Браззавиль, Зимбабве, Замбия, Кот д' Ивуар, Того, Танзания, Кабо-Верде, Либерия, Лесото, Мавритания, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Нигерия, Нигер, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сенегал, Сьерра Леоне, Остров Святой Елены, Чад, Коморы, Кения, Камерун, Кабо-Верде, Руанда, Реюньон (Франция).

В ночь на 17 декабря "красными" станут Великобритания и Дания.

Решение о введении ограничений в отношении той или иной страны выносится на основании данных минздрава этой страны о том, что штамм "омикрон" встречается в 10% случаев заражения коронавирусом, или же данных Израиля о том, что на 10.000 въехавших страну приходится не менее 5 случаев заражения новым штаммом.

С пятницы, 17 декабря, будет изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

Незащищенные граждане должны будут после первого ПЦР-теста отправиться в "карантинную" гостиницу до получения результата. Только после получения отрицательного теста и подписания согласия на цифровой мониторинг, они смогут провести остаток карантина дома. В случае положительного теста они должны будут находиться в гостинице до полного выздоровления.