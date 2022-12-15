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    В Израиле

    Судмедэксперты не смогли определить, отверткой или ножом был нанесен смертельный удар Юрию Волкову

    время публикации: | последнее обновление:
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    Судебные эксперты передали следствию отчет о вскрытии, в котором говорится, что причиной смерти Юрия Волкова стало колотое ранение в грудь тонким и острым предметом, который достиг сердца. При этом они не смогли установить, был ли это нож или отвертка. Об этом сообщил сайт N12.

    Издание пишет, что на последнем заседании суда представитель следствия сообщил, что в ближайшие дни будет получено заключение патологоанатомов, после чего в суд будет передана декларация прокурора о намерении подать обвинительное заключение против Ади Мизрахи. Редакция "Мако" выдвигает предположение, что это будет сделано в ближайшие две недели.

    Отметим, что следствию до сих пор не удалось найти орудие убийства. Ади Мизрахи, после дачи признательных показаний, вновь отказался сотрудничать со следствием, а также участвовать в следственном эксперименте.

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    Сайт "Мако" в четверг, 16 декабря, опубликовал фотографию, снятую Еленой Волковой на перекрестке в Холоне. Из-за того, что она пыталась снять на телефон движущийся предмет, снимок получился размытый: на нем невозможно рассмотреть ни мотоциклиста, ни его транспортное средство.

    Убийство Юрия Волкова произошло вечером 23 ноября на пересечении улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне. Юрий с женой приезжали из Бат-Яма смотреть квартиру, которую собирались арендовать. Они возвращались на автобусную остановку, когда на пешеходном переходе их едва не сбил мотоциклист, проехавший на красный свет. Женщина достала свой телефон, чтобы снять на камеру инцидент. Мотоциклист потребовал, чтобы она стерла фото. Женщина, сказав, что удалит фотографию, начала переходить дорогу, мотоциклист поехал за ней. Когда к ним подошел Юрий, мотоциклист выхватил нож (или другой острый предмет) и одним ударом нанес ему смертельное ранение, после чего скрылся. Юрий успел сказать жене, что ему плохо, и упал. Тем вечером Юрий должен был выйти в ночную смену. Он работал в больнице "Ихилов".

    На следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве – жителя Холона Ади Мизрахи. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после сбора информации на улицу Йотвата в Холоне была отправлена оперативная группа. Через несколько часов оперативники увидели, как двое мужчин на мотоциклах выезжают со двора одного из частных домов, и задержали их. В это же время другая оперативная группа зашла в дом. В ходе задержания подозреваемый натравил на полицейских собаку бойцовской породы. Защищаясь, полицейские выстрелили в собаку и нейтрализовали ее. Двое полицейских при нападении собаки были травмированы. Они были доставлены в больницу с травмами от легких до средней тяжести. Кроме того, в результате стрельбы была легко ранена девушка, гостившая у подозреваемого. Найдено транспортное средство предполагаемого убийцы – макси-скутер Yamaha TMAX (симбиоз мотоцикла и скутера).

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    Один из задержанных в ходе полицейской операции в Холоне дал показания против Мизрахи. Он сообщил следователям, что Мизрахи просил его избавиться от мотоцикла, а также рассказал ему об убийстве.

    Адвокат Ади Мизрахи утверждал, что у полиции нет никаких доказательств присутствия его подзащитного на месте преступления, и что полицейские напрасно убили собаку, которую его подзащитный хотел запереть, а заодно ранили его девушку, находящуюся на шестом месяце беременности.

    В субботу, 26 ноября, в вечернем выпуске новостей на 12-м канале было сообщено со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Мизрахи связан с преступным кланом Абу Сайяф в Яффо. Официально эти сведения не подтверждены.

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    В воскресенье, 27 ноября, Юрий Волков был похоронен на кладбище в Холоне.

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