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    В Израиле

    "Гаарец": "Ликуд" согласился на создание комиссии по изменению закона о возвращении

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    Yonatan Sindel/Flash90

    "Ликуд" согласился на создание комиссии, которая будет изучать возможность внесения изменений в закон о возвращении.

    Как сообщает газета "Гаарец", глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу согласился на это требование под давлением партий будущей коалиции.

    Нетаниягу был категорическим противником создания такой комиссии. На этой неделе публиковалось и официальное заявление "Ликуда", согласно которому не будут вноситься изменения в закон о возвращении. Однако под давлением "Яадут а-Тора", "Ционут Датит", "Оцма Иегудит" и ШАС Нетаниягу согласился создать комиссию, пишет "Гаарец".

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    Для того, чтобы смягчить критику по поводу создания комиссии, ее мандат не будет ограничен только вопросом закона о возвращении и параграфа о внуках. Как пишет "Гаарец", речь будет идти о "рассмотрении вопроса предоставления израильского гражданства", но главным вопросом будет именно этот.

    В окружении Биньямина Нетаниягу утверждают, что создание комиссии ничего не меняет в отношении закона о возвращения. "Создание комиссии само по себе не означает, что будут внесены какие-то изменения", – заявляют приближенные главы "Ликуда".

    Ранее не этой неделе сообщалось, что Нетаниягу проинформировал главу "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, что не готов на какие-либо изменения в законе о возвращении, однако готов на создание комиссии, которая проверит возможность "прекратить злоупотребление льготами, которые получают люди, прибывшие в Израиль в соответствии с законом о возвращении". Смотрич отклонил это предложение.

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    В самой партии "Ликуд" также есть разногласия по поводу изменения закона о возвращении. До сих пор лишь депутат Юлий Эдельштейн официально высказался против отмены параграфа о внуках. "Если сегодня отменить параграф о внуках, то через пять лет не будет закона", – заявил он. По сообщению журналиста Амита Сегаля, в "Ликуде" есть группа депутатов, возражающих против капитуляции Нетаниягу по этому вопросу, однако они не высказываются вслух.

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