ЦАХАЛ: в Шуджаийе трое заложников погибли, когда военнослужащие, приняв их за врагов, открыли по ним огонь

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, во время боевых действий в Шуджаийе силы ЦАХАЛа ошибочно приняли трех заложников за представляющих угрозу противников и открыли по ним огонь. В результате этого трагического инцидента заложники погибли.

В ходе осмотра места у военнослужащих возникли сомнения в том, что убитые были террористами. Тела были доставлены для экспертизы в Израиль, личности погибших были установлены, выяснилось, что все трое были израильтянами, похищенными ХАМАСом.

В результате опознания погибших на базе "Шура" установлено, что это Йотам Хаим, 28 лет, из Кфар-Азы, Самер Фуад Аль-Талалка 25 лет, из Хуры, похищен из кибуца Нир-Ам, и Алон Шамриз, 26 лет, из Кфар-Азы.

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Сообщение о происшедшем передано семьям погибших. Армия обороны Израиля выражает глубокую скорбь и разделяет горе семей.

ЦАХАЛ начал расследование инцидента.