ЦАХАЛ: в Газе за последние сутки ликвидированы десятки террористов. Видео

Бригада "Гивати" (162-я дивизия) продолжает действовать в районе Байт-Хануна, на севере сектора Газы. На основании разведывательной информации был нанесен удар, в результате которого были ликвидированы десятки террористов, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Бригада "Кфир" действует в районе Байт-Лахии, на севере сектора. Ими также за последние сутки были ликвидированы несколько групп террористов, обнаружено много оружия.

Израильские ВВС атаковали штаб террористов ХАМАСа, располагавшейся в здании клиники "Абу Шабах", на севере сектора Газы. Также ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по трем целям в городе Газы, ликвидировав террористов.

ЦАХАЛ подчеркивает, что израильским военным в Газе приходится действовать в крайне сложных условиях плотной городской застройки. Тем не менее, делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.