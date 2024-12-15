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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе за последние сутки ликвидированы десятки террористов. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 декабря 2024 г., 14:32 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 14:39
ЦАХАЛ: в Газе за последние сутки ликвидированы десятки террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: в Газе за последние сутки ликвидированы десятки террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бригада "Гивати" (162-я дивизия) продолжает действовать в районе Байт-Хануна, на севере сектора Газы. На основании разведывательной информации был нанесен удар, в результате которого были ликвидированы десятки террористов, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Бригада "Кфир" действует в районе Байт-Лахии, на севере сектора. Ими также за последние сутки были ликвидированы несколько групп террористов, обнаружено много оружия.

Израильские ВВС атаковали штаб террористов ХАМАСа, располагавшейся в здании клиники "Абу Шабах", на севере сектора Газы. Также ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по трем целям в городе Газы, ликвидировав террористов.

ЦАХАЛ подчеркивает, что израильским военным в Газе приходится действовать в крайне сложных условиях плотной городской застройки. Тем не менее, делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

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