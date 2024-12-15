Глава МИД Израиля распорядился открыть посольство в Молдове и закрыть посольство в Ирландии

Министр иностранных дел Гидеон Саар распорядился 15 декабря открыть новое посольство Израиля в Молдове и закрыть посольство Израиля в Ирландии.

"Отношения между Израилем и Молдовой дружественные, и обе страны заинтересованы в их расширении и углублении. У Молдовы уже есть посольство в Израиле, и теперь настало время открыть израильское посольство в Молдове", – говорится в заявлении главы МИД Израиля.

Министр Саар сообщил министру иностранных дел Молдовы Михаилу Попшой о решении открыть посольство Израиля в Кишиневе, что произойдет в течение 2025 года. Он поручил генеральному директору своего министерства найти подходящее здание для посольства в Молдове и начать процесс назначения израильского посла.

Решение о закрытии посольства Израиля в Дублине было принято в свете крайней антиизраильской политики правительства Ирландии. Напомним, что израильский посол в Дублине был отозван после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала "Палестинское государство". На прошлой неделе Ирландия заявила о присоединении к иску Южноафриканской республики против Израиля в Международном суде в Гааге (ICJ), обвиняющему Израиль в "геноциде".

Министр Саар прокомментировал: "Действия и антисемитская риторика Ирландии, направленные против Израиля, основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своем отношении к Израилю. Мы будем инвестировать свои ресурсы в развитие двусторонних отношений с государствами мира, исходя из их отношения к Израилю".

Саар добавил: "Есть страны, которые хотят укрепить связи с Израилем, но у них еще нет израильского посольства. Мы будем адаптировать израильскую дипломатическую сеть представительств с учетом подхода и действий различных стран в политической сфере".