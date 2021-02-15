Торговые центры откроются для всех, спортзалы - только для "зеленых паспортов"

В понедельник, 15 февраля, министерский кабинет по коронавирусу единогласно решил перенести с 23 февраля на 21 февраля начало внедрения второго этапа послаблений в режиме карантина.

С ближайшего понедельника откроются не только уличные магазины, но и торговые центры. Они откроются для всех, и будут работать в соответствии с "фиолетовым стандартом", ограничивающим количество людей в закрытом помещении и на свежем воздухе, а также предусматривающим соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Возобновят работу музеи и библиотеки, для их посещения будет не нужен "зеленый паспорт".

В ближайшую пятницу, 19 февраля, откроют двери молитвенные дома (синагоги, мечети, церкви). В них одновременно смогут находиться до 10 человек, и на свежем воздухе - до 20 человек.

У тех, кто сделал две прививки или переболел коронавирусом и имеет документ, подтверждающий это, с понедельника, 21 февраля, откроются спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия.

Курорты Мертвого моря вновь будут объявлены "островом туризма", для отдыха там также потребуется "зеленый паспорт".

Необходимо обратить внимание, что на заседании правительства обсуждались семейные выходы с детьми в учреждения, работающие в соответствии с "зеленым стандартом". Детям потребуется справка об отрицательном тесте на коронавирус.

21 февраля возобновятся очные занятия для учащихся 5 и 6 классов, а также 11 и 12 классов в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах, а также в "оранжевых" поселках, в которых прививку сделали 70% взрослого населения.

Во время праздника Пурим синагоги смогут выбрать будут ли они работать в соответствии с "зеленым стандартом", согласовав списки с местными органами власти, или впускать всех, но при этом соблюдать все ограничения на количество людей в помещении.

Во время Пурима праздничные трапезы возможно проводить только в кругу близких родственников, проживающих под одной крышей.