Сложная география учебы. Расширен список кварталов и городов, возобновляющих работу детских садов и младших классов

Около полуночи в воскресенье, 14 января, правительство утвердило в ходе телефонного голосования расширение списка населенных пунктов, которые смогут возобновить работу яслей, детских садов и 1-4 классов школы.

Напомним, что в рамках программы "Светофор" частичное возобновление работы учебных учреждений разрешено в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах (в городах с населением свыше 200 тысяч человек – в соответствующих кварталах), а также в "оранжевых" населенных пунктах с оценкой 6,5 баллов и менее, в которых уровень вакцинации населения старше 50 лет превышает 70%.

В связи с тем, что решение было принято поздно вечером, часть населенных пунктов, вошедших в новый список, решили отложить возобновление учебы на день, чтобы дать школам и детсадам возможность подготовиться. Поэтому родителям следует уточнить дату возобновления учебу в муниципалитете.

В Тель-Авиве не стали откладывать учебу и с сегодняшнего дня в дополнение к кварталам, открывшимся на первом этапе, возобновляется работа детских садов в кварталах 9 Север (Яд Элиягу, Тель-Хаим, Нахалат Ицхак, Рамат Исраэль, Бицарон) и 1 Запад (Рамат Авив Хадаша, Тохнит Ламед). Школы в этих кварталах возобновят работу завтра. В то же время отменена учеба в квартале 5 (Керем Тайманим, Неве Цедек, Лев Тель-Авив), в котором уровень заболеваемости вырос.

Хайфа, сменившая цвет светофора на желтый, возобновляет учебу везде кроме "красных" кварталов – Кирьят-Шмуэль, Кирьят-Элиягу, Неве-Давид, Мошава Германит.

В Иерусалиме учеба возобновится во вторник в кварталах Тальпиот Мизрах-Армон а-Нацив, Гоненим, Раско, Гиват а-Врадим, Бекаа, Тальпиот, Арнона и Макор Хаим.

В Ашдоде учеба возобновится в кварталах Юд и Юд-Гимель. В Ришон ле-Ционе учеба возобновляется в кварталах Маарав, Крайот, Ришоним и Ремез-Каценельсон, в Беэр-Шеве – в кварталах Рамот и Вав. В Петах-Тикве во вторник возобновится учеба во в 2 и 7 кварталах. В Нетании учеба пока не возобновляется.

Полностью возобновляется учеба в Модиине-Макабим-Реут, Од а-Шароне, Гиват-Шмуэле, Кирьят-Яме, Сахнине, Ариэле и Кирьят-Бялике.

"Оранжевые" населенные пункты с высоким уровнем вакцинации, в которых можно возобновлять учебу – Эйлат (возобновит учебу в среду, 17 февраля), Гуш-Эцион, Ган-Явне, Ганей-Тиква, Йокнеам-Илит, Кфар-Йона, Мевасерет-Цион, Маале-Адумим, Нагария, Пардес-Хана-Каркур, Реховот, Рамат-Ган, Якир и Пдуэль (региональный совет Шомрон), Мево Хорон (региональный совет Мате Биньямин), Сде-Нехемия (региональный совет Галиль Элион).