adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
4 - 8°
Тель-Авив:
7 - 14°
Эйлат:
10 - 19°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.529 ₪ 3.780 ₪
Иерусалим:
4 - 8°
Тель-Авив:
7 - 14°
Эйлат:
10 - 19°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Кнессет утвердил закон о лишении гражданства и депортации террористов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Кнессет утвердил закон о лишении гражданства и депортации террористов
    Yonatan Sindel/Flash90

    В среду, 15 февраля, на пленарном заседании Кнессета был утвержден во втором и третьем чтении законопроект о лишении гражданства и депортации террористов.

    За утверждение закона голосовали в том числе депутаты от оппозиции. В итоге закон был принят большинством в 94 голоса против десяти.

    В соответствии с этим законом министр внутренних дел сможет лишать гражданства или вида на жительство террориста, осужденного за терроризм и получающего средства от палестинской администрации; в случае лишения гражданства террорист (после освобождения) будет депортирован в Палестинскую автономию или в сектор Газы.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    По мнению юридического советника правительства Израиля, существуют проблемы с тем, кого можно будет в рамках данного закона относить к террористам. При этом подчеркивается, что сам факт получения семьей осужденного денег от ПА не доказывает его принадлежность к террористической организации.

    adv_13 article_fenix_desk
    adv_14 article_fenix_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Февраля 2023
    Завтра Кнессет проголосует по закону о лишении гражданства и депортации террористов
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:45 Скандал в Испании. "Барселона" заплатила 1.4 миллиона евро высокопоставленному чиновнику федерации
    16:24 Организаторы протеста объявили о проведении нового митинга у Кнессета и призвали оппозицию "не вести переговоры"
    15:58 Кнессет утвердил закон о лишении гражданства и депортации террористов
    15:57 Почти через десять суток после землетрясения: на юге Турции из-под завалов извлекли женщину и двух детей
    15:50 ДТП на 40-й трассе, погиб мужчина
    14:56 Лапид потребовал заморозить рассмотрение Кнессетом юридической реформы на два месяца
    14:21 Вице-канцлер ФРГ: "Мы запоздали с поставками танков Украине, но самолеты поставлять не будем"
    13:53 Отчет Йельского университета: в России созданы десятки лагерей для "перевоспитания" вывезенных из Украины детей
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5