Кнессет утвердил закон о лишении гражданства и депортации террористов

В среду, 15 февраля, на пленарном заседании Кнессета был утвержден во втором и третьем чтении законопроект о лишении гражданства и депортации террористов.

За утверждение закона голосовали в том числе депутаты от оппозиции. В итоге закон был принят большинством в 94 голоса против десяти.

В соответствии с этим законом министр внутренних дел сможет лишать гражданства или вида на жительство террориста, осужденного за терроризм и получающего средства от палестинской администрации; в случае лишения гражданства террорист (после освобождения) будет депортирован в Палестинскую автономию или в сектор Газы.

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По мнению юридического советника правительства Израиля, существуют проблемы с тем, кого можно будет в рамках данного закона относить к террористам. При этом подчеркивается, что сам факт получения семьей осужденного денег от ПА не доказывает его принадлежность к террористической организации.