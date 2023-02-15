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    В Израиле

    Израильские медики вернулись из Турции. Миссия "Оливковые ветви" завершена

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    Израильские медики вернулись из Турции. Миссия
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Израильские военные медики, участвовавшие в спасательной миссии "Оливковые ветви" на юге Турции, вернулись в Израиль. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о завершении миссии.

    Военные медики вылетели в Турцию 8 февраля для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. В делегацию входили врачи, медбратья и медсестры, хирурги, рентгенологи, анестезиологи, работники лабораторий, парамедики, специалисты по медицинской логистике. В общей сложности, в делегацию входило около 150 человек.

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    За прошедшую неделю израильские медики оказали помощь более 470 пострадавшим, в том числе 150 детям. Было сделано 10 хирургических и ортопедических операций. Помощь оказывалась также гражданам Сирии, которые во время землетрясения находились в Турции.

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    13 февраля из Турции вернулись спасатели ЦАХАЛа.

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