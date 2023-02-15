Спорные законопроекты и встречи с президентом: острая конфронтация в политической системе

15 февраля Кнессет рассмотрит в предварительном чтении серию законопроектов, которые, скорее всего, вызовут бурную дискуссию.

Наиболее спорной является поправка к Основному закону о правительстве. В рамках этой поправки, получившей название "закон Дери-2", судебная система лишается права вмешиваться в процесс назначения министров и принимать решение о том, может ли тот или иной политик занимать пост министра. Этот законопроект продвигается коалицией несмотря на предупреждения со стороны юридического советника правительства Гали Баарав-Миара, согласно которому высока вероятность того, что эта инициатива будет позднее заблокирована БАГАЦем. Оппозиция требует заморозить продвижение этого законопроекта в качестве одного из условий начала переговоров по компромиссному предложению президента Ицхака Герцога о юридической реформе.

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Кнессет также рассмотрит в предварительном чтении частный законопроект депутата Симхи Ротмана ("Ционут Датит") о преодолении вето БАГАЦа. Согласно этому законопроекту, судьи БАГАЦа смогут отменять закон, принятый Кнессетом, лишь в случае единогласного решения полного состава судейской коллегии. Отметим, что параллельно комиссия Кнессета по законодательству во главе с тем же Ротманом продолжит рассмотрение аналогичного правительственного законопроекта.

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Еще один законопроект, имеющий отношение к юридической системе страны, представлен депутатом Кнессета Моше Саада ("Ликуд"). Согласно этому законопроекту, отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), будет выделен в отдельное ведомство и не будет более подчинен государственной прокуратуре.

Этим законопроектам гарантировано большинство, так как они все получили поддержку коалиции.

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Продвижение данных законопроектов начинается на фоне переговоров о "президентском компромиссе" по юридической реформе. Минувшим вечером президент Герцог встречался с главой оппозиции Яиром Лапидом, лидером "Махане Мамлахти" Бени Ганцем и председателем комиссии Кнессета по законодательству Симхой Ротманом. Лидеры оппозиции вновь заявили, что главным условием начала переговоров является замораживание процесса утверждения всех законопроектов, влияющих на деятельность юридической системы. Ротман, со своей стороны, призвал оппозицию начать переговоры без предварительных условий.

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14 февраля корпорация "Кан" сообщила, что спикер Кнессета Амир Охана встречался с судьей Верховного суда Ноамом Солбергом, который стал главой ЦИК. Согласно опубликованной информации, в ходе встречи также обсуждался вопрос продвижения реформы юридической системы.

Политическая система занята не только вопросами юридической реформы. 15 февраля Кнессет рассмотрит в предварительном чтении законопроект об отмене действия закона о размежевании в северной Самарии. Этот законопроект, инициированный депутатом Юлием Эдельштейном ("Ликуд"), направлен на легализацию пребывания израильтян в районе, где до 2005 года находился поселок Хомеш. Как сообщалось ранее, разногласия по поводу этого законопроекта привели к конфликту на заседании фракции "Махане Мамлахти". К настоящему моменту неизвестно, как проголосуют депутаты от этой фракции.

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Кнессет также рассмотрит законопроект, представленный депутатом Ицхаком Кройзером ("Оцма Иегудит"). Этот законопроект наделяет полицию правом проводить обыск без ордера в том случае, если существует подозрение, что в доме незаконно хранится оружие. Этот законопроект включен в повестку дня Кнессета по настоянию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, и ожидается, что он также будет утвержден большинством голосов в предварительном чтении.