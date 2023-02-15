Виноградник в Шило почти уничтожен. Нетаниягу распорядился остановить операцию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение временно заморозить процесс уничтожения виноградника возле Шило для того, чтобы "дать шанс на дополнительные переговоры с владельцем земли".

Распоряжение остановить разрушение было отдано через три часа после того, как министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич обратился к премьер-министру со срочным письмом по поводу происходящего в Шило. К тому моменту, когда Нетаниягу отдал распоряжение, виноградник почти полностью был уничтожен.

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В ходе столкновений в Шило были задержаны не менее 20 человек. На короткое время была задержана депутат Кнессета Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"). По ее словам, ее задерживали оперативники мужчины, что не принято, когда речь идет о религиозных женщинах. Кроме того, депутаты обладают иммунитетом.

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В 12:30 состоится внеочередное заседание фракции "Ционут Датит". Министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич намерен потребовать от премьер-министра Биньямина Нетаниягу выполнить коалиционное соглашение и передать под его контроль гражданскую администрацию в Иудее и Самарии, как это записано в коалиционных соглашениях. "Если у Галанта есть с этим проблемы, он может положить ключи на стол. Я знаю многих в "Ликуде", кто будет рад занять его место", – заявил Смотрич.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с требованием принять решение о передаче подразделения Иудеи и Самарии пограничной полиции (МАГАВ) в ведение его министерства.

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Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе коалиционных переговоров, однако для его реализации необходимо решение правительства. Бен-Гвир потребовал, чтобы это решение было принято на ближайшем заседании кабинета министров.