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    В Израиле

    ЦАХАЛ проводит операцию в больнице "Насер" в Хан-Юнисе, задержаны подозреваемые в терроре

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    ЦАХАЛ проводит операцию в больнице
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Командование ЦАХАЛа подтверждает, что израильские военные сегодня, 15 февраля, действуют на территории больницы "Насер" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. Задержаны несколько подозреваемых в террористической деятельности.

    В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: "Операция основана на разведывательной информации, указывающей на террористическую деятельность ХАМАСа в больнице. Цель операции – выявить боевиков-террористов, в том числе подозреваемых в причастности к резне 7 октября. На данный момент в больнице задержаны несколько подозреваемых".

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    Операции предшествовала эвакуация пациентов и персонала больницы, чтобы снизить вероятность потерь среди гражданских лиц. Был открыт проход для эвакуации гражданского населения, находящегося в районе больницы "Насер", заявляют военные.

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    ЦАХАЛ подчеркивает, что было сделано все возможное для того, чтобы мирные граждане не пострадали и чтобы не был причинен ущерб медицинскому оборудованию.

    Однако минздрав Газы (структура ХАМАСа) утверждает, что в результате действий израильских военных в больнице "Насер" причинен значительный ущерб и есть множество пострадавших.

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    Операция в больнице "Насер" продолжается.

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    Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 15 февраля: "подземная атака" на севере и бои около больниц на юге
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