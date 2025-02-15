Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 15 февраля, температура значительно повысится и будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Местами дымка. Возможны дожди на севере, временами с грозами.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 9-22, в Хайфе – 11-18, в Эйлате – 13-25, в Беэр-Шеве – 9-21, в Мицпе-Рамоне – 8-19, на побережье Мертвого моря – 14-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-21, в Ариэле – 7-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-19, на Голанских высотах – 9-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье-вторник – переменная облачность, среднесезонная температура.