В результате взрыва на военной базе ЦАХАЛа погиб военнослужащий, трое ранены
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В ночь на воскресенье, 15 января, в результате взрыва боеприпасов в жилом помещении на базе ЦАХАЛа в Иорданской долине погиб военнослужащий ЦАХАЛа и еще трое получили ранения.
Состояние одного из раненых тяжелое. Еще двое получили легкие ранения.
Военная полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента. По окончании расследования выводы будут переданы в военную прокуратуру.
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Семьи погибшего и раненых получили уведомления.
Информация уточняется.
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