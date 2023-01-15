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    В Израиле

    В результате взрыва на военной базе погиб Денис Зиновьев

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    В результате взрыва на военной базе погиб Денис Зиновьев
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на воскресенье, 15 января, в результате взрыва боеприпасов в жилом помещении на базе ЦАХАЛа в Иорданской долине погиб военнослужащий бригады "Кфир" Денис Зиновьев (18 лет) из Петах-Тиквы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Посмертно Д.Зиновьев повышен в звании до капрала.

    Как сообщалось ранее, еще трое военнослужащих получили ранения. Состояние одного из раненых тяжелое. Еще двое получили легкие ранения.

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    Семьи погибшего и раненых получили уведомления.

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    Военная полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента. Создана экспертная комиссия, которую возглавил подполковник Ханох Дауба. По окончании расследования выводы будут переданы в военную прокуратуру.

    Приостановлены учения, проводятся проверки хранения оружия и боеприпасов.

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    Напомним, что менее недели назад, вечером 9 января, на территории военной базы "Авней Хефец" погремел взрыв. По информации портала Walla News, взрыв произошел в комнате командиров "Сайерет Харув". По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что взрывной волной выбило стены. Тогда пострадавших не было. О результатах проводившегося расследования не сообщалось.

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