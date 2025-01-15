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Израиль

ЦАХАЛ: возле "буферной зоны" в Сирии беспилотником обстреляны автомобили с оружием

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
Сирия
время публикации: 15 января 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 19:26
ЦАХАЛ: возле "буферной зоны" в Сирии беспилотником обстреляны автомобили с оружием
AP Photo/Hassan Ammar

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после того, как военные наблюдательницы заметили рядом с "буферной зоной" на юге Сирии несколько транспортных средств с оружием и боеприпасами, с беспилотника ЦАХАЛа было сделано несколько предупредительных выстрелов. ЦАХАЛ утверждает, что транспортные средства развернулись и покинули район.

Ранее сирийские источники сообщили, что в провинции Кунейтра (на юго-западе Сирии, недалеко от границы с Израилем) БПЛА нанес удар по группе вооруженных людей, в результате чего есть погибшие.

По данным The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), в районе Гадир аль-Бустан был атакован конвой так называемого "Управления военных операций" ("Аль-Фатах аль-Мубин") – то есть сил, которые в настоящее время осуществляют военный контроль в Сирии. Сообщается, что среди убитых двое боевиков "управления", а также еще один мужчина. Кроме того, один боевик был тяжело ранен. SOHR пишет, что силы "управления" занимались конфискацией оружия, которое незаконно хранилось у граждан.

Израиль
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