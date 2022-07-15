Союз Ганца и Саара, визит Байдена и обиды Беннета. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Мало что наши политики любят больше, чем делать тайну из своих планов. Особенно в предвыборный период. "Когда мне будет что сообщить – я сообщу", – многозначительно сказал бывший начальник генерального штаба Гади Айзенкот, отвечая на вопрос о том, принял ли он уже решение о своих дальнейших шагах. "На данном этапе у меня нет намерений баллотироваться", – заявляла еще неделю назад бывшая глава МЕРЕЦ Заава Гальон, когда ее спрашивали, намеревается ли она вернуться в политику и баллотироваться на пост главы партии, балансирующей на грани электорального барьера. Политики очень любят напускать туман и принимать решения в прямом смысле слова в последний момент. Блок "Кахоль Лаван" в его первом появлении на сцене, оформился в последнюю ночь перед подачей предвыборных списков, когда Бени Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон и Габи Ашкенази подписали соглашение. На сей раз все пошло совсем иначе.

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Переговоры между Бени Ганцем и Гидеоном Сааром, завершившиеся на этой неделе подписанием соглашения о совместном участии "Кахоль Лаван" и "Тиква Хадаша" в выборах, не были секретом ни для кого. Да и сами лидеры не особо стремились эти контакты скрывать, всякий раз лишь подчеркивая, что до договора еще далеко. Но, как это часто бывает, долго вызревавшее соглашение проклюнулось совершенно неожиданно. В воскресенье утром стало известно о "прорыве" на переговорах, который произошел на самом деле за три дня до этого, а к вечеру соглашение было подписано.

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Политическая логика этого объединения очевидна. Гидеон Саар получил гарантию продления жизни своей партии еще на одну каденцию. Сам Саар и его сторонники вслух говорили о том, что убеждены в преодолении "Тиква Хадаша" электорального барьера. В закрытых беседах они звучали менее оптимистично. Сейчас, после объединения, место в Кнессете Саару, Шаше-Битон и Элькину гарантировано. Дальше все покрыто туманом.

У Ганца свои интересы. Без союза с Сааром, он был бы хоть и популярным, но не слишком электорально привлекательным министром обороны и главой партии, которая вряд ли может претендовать на власть. Несмотря на шутки о том, что после Беннета, ставшего премьер-министром с шестью мандатами, на должность может претендовать и не прошедший электоральный барьер кандидат, в политической системе понимают, что повторять эксперименты не стоит. Ганц очень хочет стать премьер-министром и для этого ему необходимо оказаться хотя бы неподалеку от того числа мандатов, которые получает Яир Лапид. Именно поэтому Ганц столь щедро поделился с Сааром местами в предвыборном списке. Три места в первой семерке получила "Тиква Хадаша".

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Насколько не секретом были переговоры, настолько неожиданным было поспешное подписание соглашения. Зачем спешить, давая возможность Лапиду с одой стороны и Нетаниягу с другой подготовить массированную атаку на позиции нового блока? Почему не объявить об этом перед самым закрытием предвыборных списков? Если далеко за кулисами не происходит чего-то о чем не имеем понятия, а такая возможность, когда имеешь дело с Гидеоном Сааром и Зеэвом Элькиным, не исключена, ответ на этот вопрос состоит из двух слов: Гади Айзенкот. Бени Ганц очень хочет видеть рядом с собой своего не столь давнего сослуживца. Настолько хочет, что согласился на требование Саара о том, что если в список будет кооптирован Айзенкот и двое его соратников, они получат места за счет партии Ганца, а не партии Саара.

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За Айзенкотом "охотятся" не только Ганц и Саар. С бывшим начальником генштаба ведут переговоры и "Еш Атид", и партия "Авода". Формирование блока "Кахоль Лаван" – Тиква Хадаша" в первую очередь это посыл для Айзенкота . "Мы здесь, мы та сила, которая может говорить и договариваться со всеми, тебе стоит быть с нами". У этого посыла есть определенная логика. Если Нетаниягу не сформирует узкую правую коалицию, то крайне трудно будет создать правительство, главой которого хотя бы какое-то время не являлся бы Бени Ганц.

Ганц сделал первый шаг на пути к канцелярии премьер-министра. Третий блок создан, его лидеры бросают свои взоры на умеренно правых избирателей, которым очень не хочется голосовать за "Ликуд" во главе с Нетаниягу и на центристов, ставящих превыше всего безопасность. При всей важности этого шага, совершенно очевидно, что это только первый шаг.

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Результаты первых опросов ясно показали, насколько непростая задача стоит перед Ганцем и Сааром. 13-14 мандатов – это не что-то чем бегут хвалиться, когда речь идет о первом опросе. Создав "Тиква Хадаша", Саар получал в первых опросах 22 мандата. Закончил он выборы с шестью.

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И тем не менее, создание блока "Кахоль Лаван" – "Тиква Хадаша" – это безусловно поворотный момент в предвыборной кампании. Ганц и Саар во многом копируют модель Беннета перед последними выборами. Он не отвергал возможность союза ни с кем. Ганц и Саар отвергают только экстремистов. "Наша задача создать широкое правительство национального единства, которое не опирается на радикалов", – заявил Саар. Ключевым вопросом остается вопрос об отношении к возможной коалиции с Биньямином Нетаниягу. Гидеон Саар и Бени Ганцц стараются не говорить об этом сценарии, однако, когда приходится это делать, Саар звучит гораздо более твердо, чем Бени Ганц. В "Тиква Хадаша" не готовы на союз с Нетаниягу. В "Кахоль Лаван" надеются, что решать эту дилемму не придется и дают более чем уклончивые ответы на вопросы на эту тему.

В то время как Бени Ганц и Гидеон Саар оформляли свою союз, премьер-министр Яир Лапид готовился к встрече с президентом США. Визит американского президента произошел как никогда более вовремя с точки зрения политических интересов нынешнего главы правительства. С одной стороны, он должен был стать ответом на объединение в центре политической карты. Фотографии встреч и рукопожатий с Джо Байденом должны были быть сильнее всех слов и деклараций. "Пока вы разговариваете, я веду переговоры с президентом США и подписываю декларации".

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Встречи с Байденом должны были закрепить и развить тот успех, которого добился Лапид за последние недели. По всем опросам, в том числе по опросу, опубликованному 14-м телеканалом, симпатизирующим Биньямину Нетаниягу, Лапид сумел породить в сознании многих людей мнение, согласно которому он готов к должности премьер-министра. 46% опрошенных институтом "Дайрект" по заказу 14-го телеканала, предпочитают видеть Нетаниягу на посту премьер-министра, 41% хотят видеть на этом посту Лапида. Эта почти ничья – однозначная победа главы "Еш Атид", который еще совсем недавно получал в два раза меньше поддержки, чем глава "Ликуда".

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Визит Байдена начался для Лапида неудачно. Последнее, что было нужно премьер-министру – это подчеркнуто теплое и дружеское рукопожатие Джо Байдена и Биньямина Нетаниягу. "Ты знаешь, что я тебя люблю", – сказал Байден Нетаниягу, в о время как Лапид стоял в стороне и смотрел на происходящее. Эта сцена, стоившая немало седых волос приближенным премьер-министра, будет снова и снова появляться в предвыборных роликах "Ликуда". Удастся ли кадрам с совместной пресс-конференции, подписания соглашений и тому подобному "перекрыть" сцену в аэропорту? Сказать трудно. Однако общее ощущение, оставшееся после визита Байдена в Израиль: медийный асс Яир Лапид оказался не готов к тому, чтобы отвоевать кадры и сцены встреч с американским президентом на пользу своей предвыборной кампании. Нетаниягу, без каких бы то ни было усилий с его стороны, приобрел имиджевые очки. После многих лет на телеэкране, каденции на посту главы МИДа, от Лапида ждали большей готовности к использованию тех самых мелочей, которые и формируют ощущение зрителя и избирателя.

Визит Байдена перевел на второй план политические шаги в рамках предвыборной кампании. Однако за кулисами продолжались переговоры. Глава партии "Ямина" Айелет Шакед пришла к соглашению с партией "Дерех Эрец" о совместном участии в выборах. Йоаз Хенедь и Цви Хаудер были бы рады остаться в блоке "Кахоль Лаван" – "Тиква Хадаша", но у Ганца и Саара были свои планы. По официальной версии, им не нашлось места в предвыборном списке, так как они представляют самостоятельную партию и отказались влиться в состав "Тиква Хадаша". "Мы естественным образом в первую очередь продвигаем представителей "Тиква Хадаша"", – заявляют в окружении Саара.

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Однако есть и другая версия. Хендель и Хаузер были теми, кто весной 2020 года заблокировал возможность Бени Ганца сформировать коалицию, опирающуюся на Объединенный список. Этот шаг вынудил тогда Ганца пойти на союз с Биньямином Нетаниягу, что едва не стоило главе "Кахоль Лаван" политической карьеры. Ганц обладает очень хорошей памятью, и этот эпизод стал для него достаточно травматичным, чтобы при случае свести счеты с теми, кто нанес ему эту травму.

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Союз "Дерех Эрец" с "Яминой" будет официально заключен на следующей неделе. Переговоры велись очень интенсивно, и главные разногласия касались отношения к коалиции с Нетаниягу. Шакед не скрывает своего желания быть в коалиции с "Ликудом". В "Дерех Эрец" категорически возражают. Чтобы обойти острые углы новые партнеры объявят, что возражают против создания любого узкого правительства. Эти заявления и переговоры выглядят почти фольклором на фоне результатов, которых добивается Шакед в опросах. Сразу после того, как был создан блок Ганца-Саара, 4-5 мандатов, которые набирала "Ямина", превратились в ноль. Партия далеко за пределами электорального барьера и должно произойти чудо, чтобы "Ямина" спаслась. Сторонники Нетаниягу проголосуют за "Ликуд" или "Ционут Датит", противники среди правых отдадут свои голоса Ганцу и Саару. Шакед оказалась лишней, и вряд ли союз с "Дерех Эрец" что-то в этом отношении изменит. Если в ближайшее время Шакед не найдет возможности более эффективного объединения, вопрос отказа от участия в выборах станет весьма актуальным. Сейчас в окружении главы партии "Ямина" заявляют о твердом намерении бороться до конца. Конец этот может наступить гораздо раньше, чем хотелось бы думать Шакед.

"По-соседству" с "Яминой" в блоке "Ционут Датит" как всегда перед выборами бушуют страсти. Итамар Бен-Гвир требует от Бецалеля Смотрича начать переговоры о том, как будет выглядеть совместный список, Смотрич обвиняет Бен-Гвира в безответственности и сообщает, что ведет переговоры с Амихаем Шикли. Несмотря на балаган и распри в правом лагере, "Ционут Датит" по всем опросам остается третьей по величине партией, набирая двузначное число мандатов.

Ответ на вопрос, сохранит ли правый блок свою силу, зависит в большой степени от тактики, которую возьмет на вооружение Биньямин Нетаниягу. Если, как считают многие, "Ликуд" вернется к тактике "большой партии", то Нетаниягу начнет активную и агрессивную охоту за голосами идеологических правых избирателей. Некое подтверждение того, что именно так собирается вести себя глава "Ликуда" было получено на этой неделе, когда Нетаниягу принял участие в церемонии начала строительства нового квартала в Бейт-Эле. Глава "Ликуда" привез с собой и Идит Сильман, которая по его просьбе, встала, чтобы ей могли поаплодировать присутствующие. Судя по всему, она и Амихай Шикли будут в предвыборном списке "Ликуда" на проходных местах. Несмотря на уже упомянутые переговоры, которые ведет с Шикли Бецалель Смотрич, вероятнее всего бывший депутат от "Ямины" предпочтет место "под крылом" Биньямина Нетаниягу.

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На противоположном фланге ждут "мессию" в образе Заавы Гальон. Глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц объявил на этой неделе, что не будет баллотироваться на пост лидера партии на предстоящих выборах. По словам активистов МЕРЕЦ, Горовиц понял обреченность своего положения в случае противостояния с Яиром Голаном. В МЕРЕЦ не простили главе партии провал с Райдой Ринауи-Зуаби, которая была личным "назначением" Горовица и стала одной из центральных фигур в процессе развала коалиции. После того, как Горовиц объявил об уходе с поста главы партии, началось давление на Зааву Гальон с призывом вернуться и "спасти партию". Стоит только напомнить, что в 2015 году МЕРЕЦ, во главе с Заавой Гальон, едва преодолел электоральный барьер, а в 2018-м товарищи по партии фактически отстранили Гальон от руководства, передав бразды правления Тамар Зандберг, которая в свою очередь, была быстро заменена на Ницана Горовица. По своей политической культуре МЕРЕЦ все более напоминает партию "Авода". На этой неделе уже появился опрос, согласно которому МЕРЕЦ во главе с Гальон набирает шесть мандатов. Опрос был заказан партией, и более всего свидетельствует о настроениях там. Сама Гальон пока не дала ясного ответа, но известно, что она проверяет: каковы ее шансы в случае возвращения в политику, принести достойный результат. Яир Голан, кстати, еще не заявил, что намерен расстелить красную дорожку перед Гальон, иными словами, сойти с дистанции.

В НДИ не собираются формировать союз с кем бы то ни было или менять лидера. В этой партии пока ограничиваются тем, что реагируют на слухи о возможной кооптации в список того или иного кандидата. На этой неделе на повестке дня было имя заместителя министра по делам религий Матана Кааны. Журналист телеканала "Кешет" Амнон Абрамович опубликовал информацию, согласно которой Каана ведет интенсивные переговоры о получении места в списке НДИ. В пресс-службе партии Либермана и в окружении Матана Кааны категорически опровергли эту информацию. Каана не был бы совершенно чужим элементом в списке НДИ. Он, так же как и Либерман, ни при каких обстоятельствах не хочет быть в коалиции, которую возглавляет Биньямин Нетаниягу. Он, как и Либерман, стал врагом ультраортодоксального истеблишмента. Да и кипа на голове Матана Кааны могла бы украсить предвыборный список НДИ, слегка разбавив острый антирелигиозный вкус. Остается лишь неясным, сколько голосов приносит Каана Либерману, и захочет ли глава НДИ дарить место в предвыборном списке человеку, чья эффективность в предвыборной гонке более чем сомнительна.

И последнее. Бывший глава "Ямины" Нафтали Беннет объявил о том, что не будет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва. Однако, судя по всему, Беннет опасается, что о нем забудут слишком быстро. В начале недели Беннет бойкотировал заседание правительства (напомним, что он все еще сменный премьер-министр). Приближенные Беннета заявляют, что он хочет "оставить сцену" Лапиду, однако возможно и иное. В политических кругах говорят, что Беннет возмущен публикациями в СМИ, согласно которым он просил изменить порядок предоставления льгот бывшим премьер-министрам. По действующим правилам, на эти льготы имеют право те, кто занимали должность премьер-министра в течение полутора лет. Согласно публикациям, Беннет просил Лапида провести изменения, которые позволили бы получать льготы и тем, кто был в должности всего год, например ему. Приближенные Беннета убеждены, что сведения просочились в СМИ благодаря "усилиям" Лапида. Сменный премьер отказался участвовать и во встрече с Байденом. А если добавить к этому тот факт, что именно Беннет, вопреки достигнутым ранее с МЕРЕЦ договоренностям, заблокировал назначение Йоси Бейлина на должность главы Управления парков и заповедников, становится очевидно, что Беннет ушел из политики лишь для того, чтобы очень скоро туда вернуться.